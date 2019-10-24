Цитата: ng.kz: Согласно заключенному договору, полный комплекс работ на объекте завершится 30 ноября, - отметил руководитель управления Есенгулов. - Общая стоимость строительно-монтажных работ составила порядка 9 млрд тенге. Средства были выделены из местного и республиканского бюджетов.

Цитата: ng.kz: На реконструкцию взлетно-посадочной полосы и обновление здания аэровокзала требовалось 15 млрд тенге. Аскар Мамин назвал это «слишком большими инвестициями»

Цитата: ng.kz: «Слишком дорого просите, - отреагировал на эти расчеты Сагинтаев. - Реконструкцию можно сделать в 2-3 раза дешевле



Вышеуказанным руководителям, в данной ситуации лучше молчать, чем говорить .



Необходимая реконструкция ИВПП которая находилась в неудовлетворительном состоянии, о чём даже были письма Эйр Астаны в адрес авиационных властей страны, а также приведение кустанайского аэропорта, имеющего статус международного, в соответствие требований международных норм и стандартов ИКАО по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности, - это была давно назревшая задача. 9 млрд. тенге сумма далеко не «заоблочная», так как кроме реконструкции самой ИВПП с рулежной дорожкой РД-А и перроном №2, были выполнены необходимые мероприятия по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности, а это устройство периметрового ограждения (12,3 км) с техническими средствами охраны и патрульной дорогой (8,9 км), устройство свето-сигнального оборудования с огнями PAPI и со строительством для этого электроподстанций с центральныым распределительным пунктом (ЦРП), освещение перрона №2.

Так же проектом предусматривалось на удлиняемом участке ИВПП, далее вдоль РД-А и перрона устройство водостока с участками ливневой канализации и очистными сооружениями.

Построена аварийно-спасательная станция с двумя пожарными резервуарами, канализационная насосная станция, котельная модульного типа, обзорно-постовые вышки.