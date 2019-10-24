NG.kz Пара для тыквы



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37061

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:30 Оладьи из овощей и фруктов - моя слабость. Но недавно с удивлением узнала, что есть люди, которым не очень нравится запах тыквы, а также ее характерный привкус. Говорят, вот оладьи из кабачка - это да, а из тыквы - как-то не очень. Исправимо.

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