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§ NG.kz
«Через 5 лет станет Приозерное хуторком»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37061
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области до конца 2019 года должна завершиться кампания, которая очень похожа на социальный эксперимент для сельских жителей. Во многих населенных пунктах ликвидируется местная исполнительная власть. Акимов и специалистов сельских акиматов там сокращают. Мероприятие называется оптимизацией. Сейчас как раз в районах области проходят собрания сельских сообществ, которым главы районов объясняют, во имя чего все делается. 21 октября такое прошло в селе Приозерное района Беимбета Майлина. Жители позвали туда корреспондентов «НГ» словами: «Приезжайте, наш поселок упраздняют».
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§ юля елиссева
Re: «Через 5 лет станет Приозерное хуторком»
юля елиссева


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Сообщений: 1327
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.10.19 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора уже вводить весовой критерий при назначении акимов. Как аким с такой массой тела и шириной лица может понять проблемы сельских трудяг? Воистину, сытый голодного не разумеет.
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§ yudjin
«Через 5 лет станет Приозерное хуторком»
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6166
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.10.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этому государству простой работящий народ на...не нужен.
Вместо того чтобы заниматься всякой болтологией, непонятными имиджевыми понтами и ежегодным отмечанием какой-нибудь выдуманной даты с вбухиванием в пустышку-астану миллиардов, занялись бы реальным поднятием села, которое кормит... Но ни прежнему, ни нынешнему руководство это не надо, или не по силам и уму.
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§ drakon
Re: «Через 5 лет станет Приозерное хуторком»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17618
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жил я когда то в Приозёрном.
И сын у меня там - Родился... :-o
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