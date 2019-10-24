NG.kz «Через 5 лет станет Приозерное хуторком»



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37061

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:15 В Костанайской области до конца 2019 года должна завершиться кампания, которая очень похожа на социальный эксперимент для сельских жителей. Во многих населенных пунктах ликвидируется местная исполнительная власть. Акимов и специалистов сельских акиматов там сокращают. Мероприятие называется оптимизацией. Сейчас как раз в районах области проходят собрания сельских сообществ, которым главы районов объясняют, во имя чего все делается. 21 октября такое прошло в селе Приозерное района Беимбета Майлина. Жители позвали туда корреспондентов «НГ» словами: «Приезжайте, наш поселок упраздняют».

Читать статью



