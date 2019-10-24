Цитата: лимон:

SCAT в Москву от 65тыс. Победа из Челябинска от 22тыс.

Скат ближайший к нам из Нурса, а до него еще добраться надо...

Вообще же не совсем корректное сравнение, Победа - лоукостер, всегда цена ниже будет. Однако если Вы пожелаете в Победе разместиться с комфортом (выбрать место), покушать во время полета, и с собой у Вас будет полноценная ручная кладь и багаж - стоимость перелета практически сравняется с обычными авиалиниями.

Но при этом из Че будет всегда несколько дешевле, потому что там стабильный, серьезный и прогнозируемый пассажиропоток, что позволяет авиакомпаниям обезопасить себя от незаполнения бортов и устанавливать конкурентные цены (только на направлении Че-Мск как минимум 3 авиакомпании). В случае с полетами из Костаная прогнозировать что-то сложно, пассажиропоток, понятно, в десятки раз меньше. Но те же рейсы на Мск были довольно востребованы, заполняемость не менее 80-85%. Даже при том что цена выше чем из Че - ведь это гораздо комфортнее: не мотаться на авто или бусиках, не стоять на границе неизвестно сколько...