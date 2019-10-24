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§ NG.kz
Костанайский конькобежец Денис Кузин стал 15-кратным чемпионом Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37061
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
23 октября Денис Кузин показал лучшее время на чемпионате РК по конькобежному спорту в Нур-Султане. Победу спортсмену принесла его "коронная" дистанция 1000 метров.
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§ yudjin
Re: Костанайский конькобежец Денис Кузин стал 15-кратным...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6166
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.10.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец! Поздравляю!
Доказал всем не верившим в то, что он должен быть в сборной, что лучше пока еще не выросли.
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§ kbkz1980
Костанайский конькобежец Денис Кузин стал 15-кратным чемпионом Казахстана
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4150
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.10.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,было время,подтрепали парню нервы
И тенировочнный процесс и глав.тренер.
Молодец!Успехов!
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