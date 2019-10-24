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§ NG.kz
«Ждем Путина и английскую королеву»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37059
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аэропорт Костаная готов принимать воздушные суда всех марок массой до 200 тонн. 24 октября из обновленного аэропорта Костаная отбудет Boeing-757, который совершит первый в этом году чартерный рейс. Борт казахстанской авиакомпании SCAT более чем с 200 пассажирами направится в Шарм-эль-Шейх. С 3 декабря запланированы регулярные рейсы в Москву российского «Аэрофлота». В перспективе, как утверждают в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области, аэропорт существенно расширит свои возможности.
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§ alex_60
Re: «Ждем Путина и английскую королеву»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5546
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.10.19 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну все, доставайте денежки из тумбочек,
и вперед на моря и острова.
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§ Butch
Re: «Ждем Путина и английскую королеву»
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.10.19 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отличная статья. и о реальном деле и дельно написана. местами даже познавательно. даже с экономической позиции весьма вероятно что это дельное вложение средств
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§ юля елиссева
«Ждем Путина и английскую королеву»
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1327
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.10.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, сколько же распилили на реконструкции нашей ВПП нашего аэропорта, если даже и министр и премьер, которые знают, что без откатов у нас ничего не строится, признали суммы заоблачными.
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* лимон
Re: «Ждем Путина и английскую королеву»
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1118
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.10.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
инерестно что по ценам будет, SCAT в Москву от 65тыс. Победа из Челябинска от 22тыс.
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* Yorik
Re: «Ждем Путина и английскую королеву»
Yorik


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Сообщений: 704
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 24.10.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
SCAT в Москву от 65тыс. Победа из Челябинска от 22тыс.

Скат ближайший к нам из Нурса, а до него еще добраться надо...
Вообще же не совсем корректное сравнение, Победа - лоукостер, всегда цена ниже будет. Однако если Вы пожелаете в Победе разместиться с комфортом (выбрать место), покушать во время полета, и с собой у Вас будет полноценная ручная кладь и багаж - стоимость перелета практически сравняется с обычными авиалиниями.
Но при этом из Че будет всегда несколько дешевле, потому что там стабильный, серьезный и прогнозируемый пассажиропоток, что позволяет авиакомпаниям обезопасить себя от незаполнения бортов и устанавливать конкурентные цены (только на направлении Че-Мск как минимум 3 авиакомпании). В случае с полетами из Костаная прогнозировать что-то сложно, пассажиропоток, понятно, в десятки раз меньше. Но те же рейсы на Мск были довольно востребованы, заполняемость не менее 80-85%. Даже при том что цена выше чем из Че - ведь это гораздо комфортнее: не мотаться на авто или бусиках, не стоять на границе неизвестно сколько...
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§ abaika95
Re: «Ждем Путина и английскую королеву»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1132
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.10.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая статья) ну вот можно же делать хорошие материалы без уклона а такое:
"На данный момент наше Советское производство и строительство опережает капиталистические буржуйские стройки на две пятилетки,ура товарищи!!!"))

Четко и по делу)


Цитата-//Интересно, сколько же распилили на реконструкции нашей ВПП нашего аэропорта, если даже и министр и премьер, которые знают, что без откатов у нас ничего не строится, признали суммы заоблачными//


Ну в вас Юля я не сомневался) вы везде грязь найдете) даже там где ее и нет)
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* Yorik
Re: «Ждем Путина и английскую королеву»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 704
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 24.10.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глянул ради интереса - цены Аэрофлота на Мск в декабре (туда и обратно):
без багажа - ок.110000
с багажом (до 23 кг) - ок. 138000
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* лимон
«Ждем Путина и английскую королеву»
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1118
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.10.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Скат ближайший к нам из Нурса, а до него еще добраться надо...


на сайте скат, вылет из Косты, с пересадкой в Астане
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§ юля елиссева
«Ждем Путина и английскую королеву»
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1327
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.10.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну в вас Юля я не сомневался) вы везде грязь найдете) даже там где ее и нет)

Изящно, вы, капитан мырза, девушку свиньей обозвали. Ну, да ладно, я давно привычная, что понятия офицерской чести у нас давно не существует.
А по факту, если даже чиновники с вершины политического олимпа признают суммы расходов заоблачными, то это говорит о многом.
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* Yorik
«Ждем Путина и английскую королеву»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 704
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 24.10.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
на сайте скат, вылет из Косты, с пересадкой в Астане

Туда-обратно таким способом - цена от 130 тыс., с нереальной пересадкой протяженностью 20 часов... Это не вариант.
Кстати, Скат пока в расписании на ноябрь Костанай держит, но не факт что этот рейс останется, если ЭйрАстана вернется на это направление. Да и необходимости именно в Ан-24 уже нет, полосу открыли... У национального перевозчика цены конечно выше, но безопасность и комфорт как правило важнее для пассажиров.

[Исправлено: Yorik, 24.10.2019 - 11:29]
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* лимон
«Ждем Путина и английскую королеву»
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1118
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.10.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

https://booking.scat.kz/websky/#/search

Цитата:
Yorik:
Туда-обратно таким способом

я сравнивал в одну сторону
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* Yorik
«Ждем Путина и английскую королеву»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 704
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 24.10.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
я сравнивал в одну сторону

А что не так? Все правильно, 65 тыс. в одну сторону, туда-обратно - от 130 тыс. Повторюсь, с учетом нереальной стыковки (20 часов) и общего времени в пути (26 часов) - это вообще не конкурентный вариант прямому рейсу из Костаная (2,5 часа)
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