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§ NG.kz
Судьбу Костанайского филиала ЧелГУ будут решать правительства Казахстана и России
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37059
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специализированный административный суд Костаная 4 октября принял решение оштрафовать Костанайский филиал Челябинского госуниверситета на 25 МРП за то, что вуз не переоформил лицензию МОН РК на право вести образовательную деятельность. Республиканские СМИ сообщили об этом 21 октября. «НГ» решила разобраться в ситуации.
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§ abaika95
Re: Судьбу Костанайского филиала ЧелГУ будут решать...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1132
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.10.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ребята из года в год пытаются подтвердить российский диплом, который выдает КФ ЧелГУ. Но если они заканчивают у нас специалитет, то в казахстанской версии диплома пишется «незаконченный бакалавриат»//


Вот это и обидно,диплом есть а не котируется,тоже самое и с нашими вузами будет если в РФ их откроют(

Зачем это все в итоге?
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