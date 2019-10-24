abaika95 Re: Судьбу Костанайского филиала ЧелГУ будут решать... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1132

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:19 Цитата-//Ребята из года в год пытаются подтвердить российский диплом, который выдает КФ ЧелГУ. Но если они заканчивают у нас специалитет, то в казахстанской версии диплома пишется «незаконченный бакалавриат»//





Вот это и обидно,диплом есть а не котируется,тоже самое и с нашими вузами будет если в РФ их откроют(



Зачем это все в итоге?