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§ NG.kz
Нежность - от лука
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37059
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличный способ приготовить мясо. Способ, честно говоря, был известен в нашем семействе до того, как я узнала, что у него есть кулинарное название. Забавное. Блюдо из мяса, приготовленное в соусе из лука, называется клопс. Всем любителям свинины-говядины рекомендую.
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§ abaika95
Re: Нежность - от лука
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1132
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.10.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересное блюдо) делать я его конечно не буду, вот эта часть обламывает-//Тушить это все надо под крышкой 1,5-2 часа//

Легче уже так обжаренное с луком и уксусом съесть)
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