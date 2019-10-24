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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Втягивают в историю
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37056
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ярким примером очередной заявки, претендующей на организацию борьбы по слому авторитарной политической системы, стало объявление о создании Демократической партии Казахстана. Ее инициаторы заявили, что главной задачей является «ликвидация системы несменяемой власти, выстроенной Назарбаевым под себя».
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§ alex_60
Re: Евгений ШИБАРШИН: Втягивают в историю
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5544
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.10.19 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Неужто не понимают эти люди, что при нынешнем составе депутатского корпуса радикального реформирования выборного и партийного законодательства не будет?//

понимают конечно,но цель " отметится" у них есть, амбиции никто не отменял.
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* maxsaf
Re: Евгений ШИБАРШИН: Втягивают в историю
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3628
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.10.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В аналогичной теме обсудили новую партию вдоль и поперек и пришли в итоге ко мнению, что пока нет партии - нечего и обсуждать. :lol:
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§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Втягивают в историю
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5544
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.10.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Самое главное, что общественные деятели, оппонирующие власти, в том числе и по делу ее критикующие, не могут ничего предложить в противовес, кроме красивых лозунгов.//

по другому орать на углах, это не значит что- то предлагать и делать.
пример "мы здесь власть " -очень показательный.
похоже под ручки и в машинку по телевизору насмотрелись,
тоже захотелось.

[Исправлено: alex_60, 24.10.2019 - 09:10]
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