Butch Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя #45





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Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:33 Цитата: лимон:



связь следующая: Вы проявили скепсис по отношению "юмористического" подхода к решению данной задачи посредством вопроса о том будет ли оценка выставляться тоже с "юмором". На это я отвечаю что возможно для Вас этот вопрос принципиален по причине желания получения хорошей или отличной оценки за выполнение этого задания (зачем Вам нужна подобная оценка, да ещё по подобному предмету? я не знаю, и могу только предполагать. что и сделал). И далее указал что лично я бы на конкретно этот предмет (и на ряд прочих по моему сугубо личному мнению бесполезных) вообще бы не затрачивал усилий. Ну не была для меня школа никогда непререкаемым авторитетом, и при поступлении в ВУЗ или на работу не станут смотреть что там у меня по "познанию мира" или в моем случае "этике семейной жизни", "литературе" и прочих чисто "как-бы-общеразвивающих".