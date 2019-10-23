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§ NG.kz
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37056
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.10.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Нур-Султана Борис Сартаев высказал возмущение по поводу задания в казахстанском учебнике по познанию мира для четвертого класса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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* Butch
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.10.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

связь следующая: Вы проявили скепсис по отношению "юмористического" подхода к решению данной задачи посредством вопроса о том будет ли оценка выставляться тоже с "юмором". На это я отвечаю что возможно для Вас этот вопрос принципиален по причине желания получения хорошей или отличной оценки за выполнение этого задания (зачем Вам нужна подобная оценка, да ещё по подобному предмету? я не знаю, и могу только предполагать. что и сделал). И далее указал что лично я бы на конкретно этот предмет (и на ряд прочих по моему сугубо личному мнению бесполезных) вообще бы не затрачивал усилий. Ну не была для меня школа никогда непререкаемым авторитетом, и при поступлении в ВУЗ или на работу не станут смотреть что там у меня по "познанию мира" или в моем случае "этике семейной жизни", "литературе" и прочих чисто "как-бы-общеразвивающих".
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§ лимон
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1111
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.10.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
связь следующая: Вы проявили скепсис по отношению "юмористического" подхода к решению данной задачи посредством вопроса о том будет ли оценка выставляться тоже с "юмором".


значит я безнадежно отстал от жизни современной, и от методики школьного образования
не секу тонкий юмористический подход к решению задач в "ненужных" учебниках
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§ Coopidon
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Coopidon


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Сообщений: 129
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.10.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, здесь нет какой-то скрытой подоплеку или далеко идущих выводов.
Только лишь, проверяя задание, учитель, вздохнет грустно, и подумает (про себя), от эти...Мыркым..баевы...! Сами новый джип купили, а сами на день учителя открытку...
А так-то. Надо же ребёнку в век научно технических нанотехнологий задуматься откуда в семье деньги. Кто в семье главный добытчик, а кто-главный. В жизни пригодится.
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* maxsaf
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3628
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.10.19 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Надо же ребёнку в век научно технических нанотехнологий задуматься откуда в семье деньги.

Папа зп 100 000 мама зп 70 000
Коммуналку 50 000
Питание 300 000
Развлечения 400 000
Содержание автопарка 700 000
Загранпоездки 1 500 000
И т.д.
Вопрос ученику - кто в семье берет "на лапу" :lol:
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* Butch
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.10.19 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вопрос ученику - кто в семье берет "на лапу"

и это есть самый главный вопрос с точки зрения обучения. так как определяет на кого ученику следует в большей степени равняться ;-)
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* maxsaf
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3628
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.10.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Не завидую я такому ученику. Если он вычислит, что затраты многократно превышают белую зарплату, то математически будет доказано, а с математикой не поспоришь, что кто-то в семье - сами понимаете кто. Или еще хуже - оба. И что ребенку делать с этой мыслью потом? Задачка та еще...
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* Butch
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.10.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

так я и говорю равняться . ведь коль скоро ему задаётся такое задание, вероятно подразумевается что он осознаёт что количество денег определяет качество его жизни (на самом деле это не совсем так, что выяснится значительно позже). Иначе говоря - если он смогёт посчитать на что бы хватило только "белой" зарплаты и сопоставит с текущим уровнем потребления, то придёт к мысли что коррупция есть благо. ;-)
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