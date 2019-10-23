Цитата: - Мы подготовили для него куртку, даже размер подобрали, но ее не купили, - указал на куртку темно-синего цвета Жетписпаев и сам ее продемонстрировал. - Отличная осенняя куртка, с холлофайбером внутри, всего за 7 000 тенге.



Сейчас где-то там лежит отличная куртка с холофайбером всего за 7 000 тенге.





Цитата: - В среднем около 100 000 тенге, - ответил за женщину аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ



Таким образом оперируя представленными цифрами труд женщины, за которую ответил аким составляет, 14,3 куртки.

Если верить в среднюю зарплату озвученную акимом, и в то, что эту куртку можно купить за 7000 тенге.

Нуно было буфет в обед посетить и столовую. там могли быть сегодня ещё интересные циферки и продукты.