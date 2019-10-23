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§ NG.kz
Представитель правительственной делегации купил костюм фабрики «Большевичка» в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37056
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.10.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр Аскар Мамин приехал примерно в 16 часов и сначала осмотрел изделия, которые на первом этаже демонстрировались на манекенах: бронежилеты, костюмы для активного отдыха, для металлургов, школьную форму.
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§ abaika95
Re: Представитель правительственной делегации купил костюм...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//На вопрос корреспондента «НГ», готовы ли, по его мнению, наши чиновники отказаться от костюмов от Gucci или других брендов и покупать костюмы местных производителей, Арсен Жетписаев ответил//


Кхм,странно вопрос не по адресу задали,у премьер-министра я думаю надо было спрашивать а не у пошивщика одежды)
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§ Серый волк
Re: Представитель правительственной делегации купил костюм...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10751
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.10.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Мы подготовили для него куртку, даже размер подобрали, но ее не купили, - указал на куртку темно-синего цвета Жетписпаев и сам ее продемонстрировал. - Отличная осенняя куртка, с холлофайбером внутри, всего за 7 000 тенге.


Сейчас где-то там лежит отличная куртка с холофайбером всего за 7 000 тенге.
:lol:

Цитата:
- В среднем около 100 000 тенге, - ответил за женщину аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ


Таким образом оперируя представленными цифрами труд женщины, за которую ответил аким составляет, 14,3 куртки.
Если верить в среднюю зарплату озвученную акимом, и в то, что эту куртку можно купить за 7000 тенге. :lol:
Нуно было буфет в обед посетить и столовую. там могли быть сегодня ещё интересные циферки и продукты. ;-)
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* maxsaf
Re: Представитель правительственной делегации купил костюм...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3628
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кхм,странно вопрос не по адресу задали,у премьер-министра я думаю надо было спрашивать а не у пошивщика одежды)

Тут тоже некрасиво получилось ))
Цитата:
- Какая у вас зарплата? - спросил он сотрудницу.
- В среднем около 100 000 тенге, - ответил за женщину аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ
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§ abaika95
Re: Представитель правительственной делегации купил костюм...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Тут тоже некрасиво получилось ))

Какая у вас зарплата? - спросил он сотрудницу.- В среднем около 100 000 тенге, - ответил за женщину аким Костанайской области //


А что журналисты НГ потом на месте уточниться не могли?) У того же деректора пока "снимали" его как он курточку рекламирует)
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§ Coopidon
Re: Представитель правительственной делегации купил костюм...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.10.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Какая у вас зарплата? - спросил он сотрудницу.
- В среднем около 100 000 тенге, - ответил за женщину аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. И добавил: - А средняя по региону - 120 000-140 000 тенге.

Да! Ещё отстает Костанайский регион от средне республиканских. Думаю этот показатель нужно включить в регулярный отчёт акима. Чтобы обозначить цель и к ней стремиться. 8-)
Рс Ещё думаю с вопросом, сколько мне начислили, надо не в бухгалтерию теперь обращаться...
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* Butch
Re: Представитель правительственной делегации купил костюм...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.10.19 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тут тоже некрасиво получилось ))

Согласен. Причём если господин премьер не одернул на месте господина акима за подобную неуместную рьяность, то некрасиво с обеих сторон.
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