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≡ "Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН на интервью учительницы из Кокшетау		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН на интервью учительницы из Кокшетау
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37053
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.10.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Асхат Аймагамбетов прокомментировал интервью педагога, которое было опубликовано в Сети. На кадрах ролика учитель критично высказывается о современной системе образования и перечисляет трудности, с которыми ей пришлось лично столкнуться.
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§ Ваш земляк
"Чуть не попала в психушку": что ответил глава МОН на интервью учительницы из Кокшетау
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2927
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.10.19 - 02:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
«Мрак, грязь, страх и ничего человеческого»

"Джентельмены удачи" - наше всё!
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