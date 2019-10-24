Ваш земляк Флуд и оффтопик (часть 4) #4276





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2926

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:55 Цитата: elektron:



На старой работе коллега очень любил слушать одного исполнителя(как назло,забыл его имя!),который пел песенки а-ля "Ласковый Май".Как я потом специально выяснил,он,этот исполнитель,связался с композитором,писавшим музыку и тексты для "Ласкового Мая" и договорился с ним о сотрудничестве.Большего убожества я в своей жизни не слышал!Кровь почти текла из моих ушей!Одни слова"я не знаю имя твоего" чего стоят! А эти дивные рифмы дистанция-подстанция!УЖАС!!!