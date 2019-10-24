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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.10.19 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

На старой работе коллега очень любил слушать одного исполнителя(как назло,забыл его имя!),который пел песенки а-ля "Ласковый Май".Как я потом специально выяснил,он,этот исполнитель,связался с композитором,писавшим музыку и тексты для "Ласкового Мая" и договорился с ним о сотрудничестве.Большего убожества я в своей жизни не слышал!Кровь почти текла из моих ушей!Одни слова"я не знаю имя твоего" чего стоят! А эти дивные рифмы дистанция-подстанция!УЖАС!!!
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.10.19 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнил!Милен.Полнейший закос под Шатунова,от внешнего вида до манеры исполнения.Фу-фу-фу!!!
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