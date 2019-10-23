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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3745
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.10.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну от Вас тоже наслышались однако. Про заграничных...
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4146
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.10.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сталкера во флуд не хватает

А вашему дуэту пора отдельную ветку
В ваш мудрёный диалог мало кто полезит :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2921
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.10.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну от Вас тоже наслышались однако. Про заграничных...

Что позволено Юпитеру,не позволено быку...
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1164
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.10.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Машина времени, для всех. Без личного отношения к сегодняшнему Макаревичу


Спасибо, Эл! С удовольствием отвлеклась

Ты стал бунтарем и дрогнула тьма,
Весь мир ты хотел изменить,
Но всех бунтарей ожидает тюрьма -
Кого ты хотел удивить? :-)

[Исправлено: таноми52, 23.10.2019 - 22:45]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну от Вас тоже наслышались однако. Про заграничных//


Согласен.иногда перегибаю.
извините кого задел.
Но,НО!
Ребят,услышите кто с заграницы.
Не устану повторять
Перед тем как что-то писать про наши "гнилые" реалии,убедитесь что у вас в ваших заграницах все чики-пуки на 100 процентов) иначе все ваши,комменты теряют смысл) про Рабиновича с крестиком и трусами не буду повторять.
По примеру Серого, у самих там в подмосковьях дел невпроворот а он к нам лезет с советами)
Вот как-то так)
Извините ещё раз если бываю резок)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А вашему дуэту пора отдельную веткуВ ваш мудрёный диалог мало кто полезит//



Дуэт балабола с занудой)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3745
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.10.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ребят,услышите кто с заграницы.Не устану повторятьПеред тем как что-то писать про наши "гнилые" реалии,

Заметь, не мы про них пишем, мы лишь обсуждаем, то что НГ подаёт. Так что.... :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//мы лишь обсуждаем//


Не спорю) я тоже обсуждаю,но я не скатываюсь в абсурдную баналщину что у нас тут вор на воре и мы тут все руханижангырутые повернутые на латинице,националисты обиженные бешбармакоеды получаем все по 30 тнг, и все у нас плохо и все скоро разрушится))


Я пытаюсь разобраться) не всегда что подают в СМИ истина в последней инстанции)

Каноничный пример дом ребенка из Рудного,сами НГ потом поменяли свое мнение по этому вопросу) так что...
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3745
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.10.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я пытаюсь разобраться)

Что до сих пор так и не разобрались, кто не успел или не сумел, подбросить "химию" в Ирак? 8-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//подбросить "химию" в Ирак?//


Я то разобрался) а вы?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3745
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.10.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я то разобрался) а вы?

Ещё до того как всё произошло!
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ещё до того как всё произошло//


О да вы молодец) а я ещё тогда верил в Американскую демократию)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3745
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.10.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
верил в Американскую демократию)

Да тут не нужно быть пяти пядей во лбу :-P
Долго объяснять, если что.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_военных_операций_США
Как укрощённый вариант. ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3745
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.10.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Спасибо, Эл! С удовольствием отвлеклась

Да всегда пожалуйста. Так же рекомендую группу Рождество.
"Молодость" или "Ты знаешь как хочется жить" мои любимые.
Хотя репертуар разнообразен.
:lol:
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Страница 285 из 285«1...283284285
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