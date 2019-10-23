Цитата: alex_60:

Многие ошибочно полагают, что если у них уже имеются нарушения режима пребывания, но их беспрепятственно пропускают на границе, то никаких проблем в дальнейшем не возникнет. На самом деле это не так.



Само по себе это довольно спорное утверждение.



Что есть нарушение правила "90-180"? Это есть совершение административного правонарушения. В РК также предусмотрена административная ответственность за нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил пребывания в РК (миграционных правил), в т.ч. по факту несовременного выезда и требований регистрационного учёта и в некоторых случаях визового режима (вплоть до выдворения за пределы РК с запретом на въезд в течение пяти лет, сведения о таких лицах также вносятся в АИС ПС КНБ РК "Беркут").



И в РФ также предусмотрена административная ответственность за совершение административного правонарушения в области миграции, в т.ч. за нарушение правила "90-180".



Однако нужно отметить, что административное законодательство устанавливает сроки давности совершения административных правонарушений, соответственно, срок, в течение которого возможно привлечь правонарушителя к административной ответственности. Обще установленный срок составляет два месяца (за исключением налоговых правонарушений и далее по списку).



Следует отметить, что любая страна вправе отказать во въезде любому иностранному гражданину без объявления (и тем более, объяснения) причин. Но в таком случае будет не логично привязывать отказ во въезде к нарушению правила "90-180".



[Исправлено: Сталкер, 23.10.2019 - 13:59]



[Исправлено: Сталкер, 23.10.2019 - 14:03]