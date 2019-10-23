|Цитата:
bumerang:
Суть нормы, что за пол года (180 дней) ты не можешь находиться в России больше 90 дней. Эта норма сильно не контролируется. Но, если ты в дальнейшем будешь подавать документы на вид на жительство, либо на гражданство, то проверяют досконально не нарушал ли ты миграционный режим, и в случае нарушения могут (скорее всего) отказать, а еще и сделать тебя "невъездным" на год или больше
Пардон, а как можно попасть в невыездные, если норма не контролируется? Да и есть исключения, для студентов, работающих и пр. Зачем отпускнику больше? 90 дней, выше крыши. Это же не за раз. Можно приехать в одном месяце на две недели, потом в следующем, и так далее...