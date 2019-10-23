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§ NG.kz
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37053
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.10.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Нур-Султана Борис Сартаев высказал возмущение по поводу задания в казахстанском учебнике по познанию мира для четвертого класса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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§ Butch
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.10.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

связь следующая: Вы проявили скепсис по отношению "юмористического" подхода к решению данной задачи посредством вопроса о том будет ли оценка выставляться тоже с "юмором". На это я отвечаю что возможно для Вас этот вопрос принципиален по причине желания получения хорошей или отличной оценки за выполнение этого задания (зачем Вам нужна подобная оценка, да ещё по подобному предмету? я не знаю, и могу только предполагать. что и сделал). И далее указал что лично я бы на конкретно этот предмет (и на ряд прочих по моему сугубо личному мнению бесполезных) вообще бы не затрачивал усилий. Ну не была для меня школа никогда непререкаемым авторитетом, и при поступлении в ВУЗ или на работу не станут смотреть что там у меня по "познанию мира" или в моем случае "этике семейной жизни", "литературе" и прочих чисто "как-бы-общеразвивающих".
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§ лимон
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1111
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.10.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
связь следующая: Вы проявили скепсис по отношению "юмористического" подхода к решению данной задачи посредством вопроса о том будет ли оценка выставляться тоже с "юмором".


значит я безнадежно отстал от жизни современной, и от методики школьного образования
не секу тонкий юмористический подход к решению задач в "ненужных" учебниках
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§ Coopidon
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Coopidon


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Сообщений: 129
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.10.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, здесь нет какой-то скрытой подоплеку или далеко идущих выводов.
Только лишь, проверяя задание, учитель, вздохнет грустно, и подумает (про себя), от эти...Мыркым..баевы...! Сами новый джип купили, а сами на день учителя открытку...
А так-то. Надо же ребёнку в век научно технических нанотехнологий задуматься откуда в семье деньги. Кто в семье главный добытчик, а кто-главный. В жизни пригодится.
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