Coopidon Re: Дожди и гололёд ожидают в Костанайской области уже в пятницу #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 129

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:45 А теперь, о погоде!

Цитата: Дожди и гололёд ожидают в

Может стоит вынести мою любимую рубрику в отдельный раздел? Там, криминал, происшествия, и...погода. Ведь, наверняка, не только я один, но ещё многие и многие тысячи читателей, с интересом и регулярно её просматривают. Было бы удобнее.

Рс Каламбурчик. Гололедица- нудистки-англичанки