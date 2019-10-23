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§ NG.kz
Дожди и гололёд ожидают в Костанайской области уже в пятницу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37053
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.10.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В четверг, 24 октября, синоптики прогнозируют на территории Костанайской области переменную облачность, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днём +7...+12, местами +15 градусов.
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§ Coopidon
Re: Дожди и гололёд ожидают в Костанайской области уже в пятницу
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.10.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь, о погоде!
Цитата:
Дожди и гололёд ожидают в

Может стоит вынести мою любимую рубрику в отдельный раздел? Там, криминал, происшествия, и...погода. Ведь, наверняка, не только я один, но ещё многие и многие тысячи читателей, с интересом и регулярно её просматривают. Было бы удобнее.
Рс Каламбурчик. Гололедица- нудистки-англичанки :-o
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