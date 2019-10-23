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≡ Аскар Мамин вырулил первый энергонасыщенный «Кировец», собранный в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аскар Мамин вырулил первый энергонасыщенный «Кировец», собранный в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37053
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.10.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Церемонию открытия Костанайского тракторного завода провели сегодня, 23 октября, директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей СЕРЯБРЯКОВ и премьер-министр РК Аскар МАМИН, приехавший в Костанай с рабочим визитом.
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§ Coopidon
Re: Аскар Мамин вырулил первый энергонасыщенный «Кировец»,...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.10.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
первый энергонасыщенный «Кировец»

Здесь точно нет госсекретов?
Может эта новая нанаразработка!
Основанная на новейших исследованиях.
Японцы то, американцы, того, отставают.
А у нас, огого...насыщенный. Следующий должен быть перенасыщенным. Году так в 2030.
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§ abaika95
Аскар Мамин вырулил первый энергонасыщенный «Кировец», собранный в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Может эта новая нанаразработка!//


Вечерний ликбез) не благодарите)



Энергонасыщенные трактора – это спецтехника, одна единица которой способна заменить 2 и более машин среднего класса. Они используются для решения обширного круга задач, в частности для:обработки почвы (допосевной и основной);посева семян и сбора урожая;транспортировки грузов и других работ.
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