abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #4265





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1126

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:02 Цитата-//Ну от Вас тоже наслышались однако. Про заграничных//





Согласен.иногда перегибаю.

извините кого задел.

Но,НО!

Ребят,услышите кто с заграницы.

Не устану повторять

Перед тем как что-то писать про наши "гнилые" реалии,убедитесь что у вас в ваших заграницах все чики-пуки на 100 процентов) иначе все ваши,комменты теряют смысл) про Рабиновича с крестиком и трусами не буду повторять.

По примеру Серого, у самих там в подмосковьях дел невпроворот а он к нам лезет с советами)

Вот как-то так)

Извините ещё раз если бываю резок)