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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4142
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.10.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
можно добавить нужны ли волки

А ежели расклад покажет
Серальдино за 11 лет протух
Свежие мысли отсутствуют напрочь
Неужели утопаете из НГ,как ежик в туман? :lol:
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3725
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.10.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А я думаю че на форуме так тихо?) вот потихоньку возвращаются,Серого разбудили) сейчас Ольга Лихограй и г-н Шибаршин подойдут)

Да скучно же челу в отпуске. Что тут отрабатывает всё время! :lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1108
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Неужели утопаете из НГ,как ежик в туман/



Да нет конечно) будет дуться и утверждать что его подставили) а ещё мне нравится Серый за правду свободу слова и за неоскорбления на форуме) а сам тут цензуру хочет ввести И оскорбляет всех кто не согласен с ним) можешь на меня редактору пожаловаться если твоя душенька задета)


Ой как его задело когда ему про ДубнУ сказали) на окладе у подмосковного мэра сидишь?)

А ещё можно дальше пойти закрыть форум для иностранцев ты как серый за или против?)

[Исправлено: abaika95, 23.10.2019 - 19:38]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5541
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногородний Зоопарк в 18,00 надо закрывать до утра.
А то опять Муму, Муму.
Каждый вечер и ночь
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