abaika95 Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя #34





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Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:28 Цитата-//Ну мы то помним, чей это п//





Странно Макс) прикинь я тоже помню) и за это у меня куча вопросов к его помощникам и пиартехнологам) потому что так о***я надо уметь)) либо это подстава была,либо в Нурсе действительно такие зп,вопрос) и я кстати Макс тоже помню кто утверждает что средняя ЗП у нас 30-40 тыш) это тоже мягко говоря не правда) а ещё я помню как Буш младший утверждал что у Ирака есть ядерное оружие и за это Ирак надо сравнять с землёй) что в итоге и сделали) и Канада в этом деле этого выдумщика поддержала) погибло куча народу а ядерное оружие так и не нашли) кто этот шутник и как его называть после этого Макс ты не скажешь?)



[Исправлено: abaika95, 23.10.2019 - 19:29]



[Исправлено: abaika95, 23.10.2019 - 19:31]