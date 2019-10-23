abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #4218





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1108

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:37 Цитата-//Неужели утопаете из НГ,как ежик в туман/







Да нет конечно) будет дуться и утверждать что его подставили) а ещё мне нравится Серый за правду свободу слова и за неоскорбления на форуме) а сам тут цензуру хочет ввести И оскорбляет всех кто не согласен с ним) можешь на меня редактору пожаловаться если твоя душенька задета)





Ой как его задело когда ему про ДубнУ сказали) на окладе у подмосковного мэра сидишь?)



А ещё можно дальше пойти закрыть форум для иностранцев ты как серый за или против?)



[Исправлено: abaika95, 23.10.2019 - 19:38]