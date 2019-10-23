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§ NG.kz
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37051
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.10.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Нур-Султана Борис Сартаев высказал возмущение по поводу задания в казахстанском учебнике по познанию мира для четвертого класса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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§ maxsaf
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3625
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
если графа "кредит"

Графа кредит вообще находится в неправильном месте. Не все же только расплачиваются с кредитами, наверняка есть и берущие кредит, иначе с чем тогда расплачиваться ))
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§ maxsaf
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3625
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
это такой же п**** в глаза

Ну мы то помним, чей это п*** )))
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§ Butch
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 210
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.10.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Графа кредит вообще находится в неправильном месте.

думаю на общем фоне это не самый страшный огрех
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* drakon
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17611
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.10.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну мы то помним, чей это п*** )))

Я тоже помнюю Не буду уточнять... :lol: ;-)
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* abaika95
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1108
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну мы то помним, чей это п//


Странно Макс) прикинь я тоже помню) и за это у меня куча вопросов к его помощникам и пиартехнологам) потому что так о***я надо уметь)) либо это подстава была,либо в Нурсе действительно такие зп,вопрос) и я кстати Макс тоже помню кто утверждает что средняя ЗП у нас 30-40 тыш) это тоже мягко говоря не правда) а ещё я помню как Буш младший утверждал что у Ирака есть ядерное оружие и за это Ирак надо сравнять с землёй) что в итоге и сделали) и Канада в этом деле этого выдумщика поддержала) погибло куча народу а ядерное оружие так и не нашли) кто этот шутник и как его называть после этого Макс ты не скажешь?)

[Исправлено: abaika95, 23.10.2019 - 19:29]

[Исправлено: abaika95, 23.10.2019 - 19:31]
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* elektron
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3725
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.10.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ядерное оружие так и не нашли)

Там "химию" искали :-P
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