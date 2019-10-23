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§ NG.kz
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37051
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.10.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Нур-Султана Борис Сартаев высказал возмущение по поводу задания в казахстанском учебнике по познанию мира для четвертого класса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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* drakon
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17611
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.10.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
трояк всё-равно нарисуют и из школы выпустят.

А потом из Универа также - выпустятю
Патамушта - станеш министром, и тоже
так - пойдёт... :lol: :oops:
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§ лимон
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1109
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.10.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
возможно что у Вас что-то "личное" со школой.

эмм, может туплю, что может быть "личного" со школой? ход мысли не улавливаю

[Исправлено: лимон, 23.10.2019 - 17:36]
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§ Butch
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 210
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.10.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ах пардоньте! Сейчас по-видимому у четверокласников нет родителей способных объяснить что нечто является бредом сивой кобылы, это в случае если они сами за 3 предыдущих года не научились задавать два элементарных вопроса "почему?" и "зачем?"
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§ Butch
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 210
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.10.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

из универа так выпустят только за деньги, из школы бесплатно. По-моему отличия налицо. И потом если у кого-либо работает такой выпускник то это проблема работодателя, у него что-то не в порядке с отбором кадров. Возможно потому что он и сам такой же выпускник.
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§ Butch
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 210
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.10.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

:-) в смысле Вы, возможно, хотели красный диплом, алтын белгi и прочую чепуху никак не характеризующую Ваши реальные способности. Ну кроме как к упорной бестолковой зубрёжке разве что. ;-)
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* abaika95
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1108
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Доходы отца - минималка; доходы матери - минималка//

Цитата-//мне было глубоко пофигу на оценки по неадекватным предметам, так как трояк всё-равно нарисуют и из школы выпустят.//


Вопросов нет)
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§ maxsaf
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3625
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задание и правда странное. Каким образом может получиться первый вариант ответра - дефицит? Папа получил 100.000 мама тоже 100.000 а потратили 300.000? Как?
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§ maxsaf
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3625
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вариант. Папа получил 30.000 мама 20.000. Отдали за коммуналку 40.000 поели на еду ушло в первые три дня месяца 10.000 в желудке явная недостача, а бюджет считается сбалансированным. :lol:
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* abaika95
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1108
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс все никак середину найти не может,то родители транжиры то явно бедствуют)

Макс чтоб не мучился подскажу
Задача:

Папа 150

Мама 70

На коммуналку ушло 20
На еду 40
На проезд 15
И на киношки,ремонты,кафешки все остальное)
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§ kbkz1980
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4142
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.10.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
На коммуналку ушло 20

Дядинька,крепитесь,вас щас заптнают за эту цифру :lol:
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* abaika95
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1108
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Дядинька,крепитесь,вас щас заптнают за эту цифру//


Ну естественно они ж все в Канадах,Германиях и подМосковьях в курсе как и куда у нас люди деньги тратят)) мы тут все с голоду пухнем,хлеб по карточкам,остановки плохие у нас, в театр силой загоняют под дулом)
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§ Butch
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 210
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.10.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

да ну как?! если графа "кредит" заполнена, то дефицит :-) ну или если не все графы заполнены, а хотелось бы чтобы все тоже дефицит. и даже если бы и не хотелось, заданием-то оно подразумевается, опять притянуть можно. вариантов масса. этот пункт сильно творческий. нужно не только выяснить доходы и расходы, но и выявить устремления общесемейные, и каждого члена в отдельности. блин в конце концов это же не по математике задание а по какому-то там познанию.
P.S. :lol: не могу! :lol: это слово у меня жёстко коррелирует с его библейским значением.
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* abaika95
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1108
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой нет чтож это я) действительно,наврал у нас же вот так:

Папа 5 тышш

Мама 3 тыши

Дети побираются 1 тыша


Коммуналка 150 тыш (дом то огромный с камином)

Еда 250 тыш ( бедолаги креветки любят кушать и фрикасе)

В итоге:ужас ужас какой, как так люди живут? До чего довели страну хады?)

[Исправлено: abaika95, 23.10.2019 - 18:36]
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§ maxsaf
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3625
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Папа 150 Мама 70

А теперь сложите так, чтобы пол-ляма вышло :lol:
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* abaika95
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1108
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//чтобы пол-ляма вышло//


А я за пол ляма ничего и не говорил) это такой же п**** в глаза как и #22 и #27)
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