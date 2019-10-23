Butch Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя #26





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Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:35 Цитата: maxsaf:



да ну как?! если графа "кредит" заполнена, то дефицит ну или если не все графы заполнены, а хотелось бы чтобы все тоже дефицит. и даже если бы и не хотелось, заданием-то оно подразумевается, опять притянуть можно. вариантов масса. этот пункт сильно творческий. нужно не только выяснить доходы и расходы, но и выявить устремления общесемейные, и каждого члена в отдельности. блин в конце концов это же не по математике задание а по какому-то там познанию.

P.S. не могу! это слово у меня жёстко коррелирует с его библейским значением.