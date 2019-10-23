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§ NG.kz
Дороже всего в Казахстане сигареты обходятся костанайцам
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37050
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.10.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среднем по Казахстану стоимость одной пачки сигарет в сентябре 2019 года составляла 436 тенге. Тогда как еще год назад они стоили 391 тенге. Дороже всех одна пачка сигарет обходилась жителям Костаная, Нур-Султана и Актау.
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§ alex_60
Re: Дороже всего в Казахстане сигареты обходятся костанайцам
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5540
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начинают курить от глупости, а бросить не могут от слабости (воли).
так и курят до смерти.
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§ лимон
Re: Дороже всего в Казахстане сигареты обходятся костанайцам
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1108
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.10.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне удалось бросить, когда стала реально напрягать зависимость, курить хотелось чаще, и пачки на день не хватало
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§ Мурзилка
Re: Дороже всего в Казахстане сигареты обходятся костанайцам
Мурзилка


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Сообщений: 75
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 23.10.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А толку от этого повышения? курить меньше не стали-то.
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§ Сергей_я
Дороже всего в Казахстане сигареты обходятся костанайцам
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2819
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.10.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
А толку от этого повышения? курить меньше не стали-то.

Главное что б больше не стали. В первую очередь касается тех, кто хочет начать курить. Кто курит тех тяжелее уже отучить.
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§ Мурзилка
Дороже всего в Казахстане сигареты обходятся костанайцам
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 23.10.19 - 16:25
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