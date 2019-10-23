Козлов я Re: Отпечатки пальцев внесут в новые водительские права #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 451

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:13 Вот на фига отпечатки пальцев будут в водительском удостоверении? Их же сравнивать нужно будет с оригиналом. И что, гайцы постоянно будут откатывать или прикладывать пальцы водителей? Не доверяют собственным ЦОНам,которые выдают права? Это уже точно полицейское государство.

Ладно, еще можно понять в удостоверении личности,но в водительском?

А может (из области фантастики) хотят сделать как в США - водительское удостоверяет все.



