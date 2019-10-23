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§ NG.kz
Отпечатки пальцев внесут в новые водительские права
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37050
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.10.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы принимаем меры по усилению защиты водительских удостоверений и свидетельств о регистрации. Вводим чипы нового образца, они с большим объемом памяти. Это необходимо для внесения большой информации", - сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кенисбаев.
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§ Козлов я
Re: Отпечатки пальцев внесут в новые водительские права
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 451
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.10.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот на фига отпечатки пальцев будут в водительском удостоверении? Их же сравнивать нужно будет с оригиналом. И что, гайцы постоянно будут откатывать или прикладывать пальцы водителей? Не доверяют собственным ЦОНам,которые выдают права? Это уже точно полицейское государство.
Ладно, еще можно понять в удостоверении личности,но в водительском?
А может (из области фантастики) хотят сделать как в США - водительское удостоверяет все.
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