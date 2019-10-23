Цитата: abaika95:

Это какой у человека должен быть пунктик на тему мании преследования, что он в серьез думает,что учительница собирает все полученные ответы,копирует их,складывает в папочку совершенно секретно,потом отдает людям в черном,те неделями сидят анализируют и в итоге приходят к выводу что отец Васи Пупкина из 4 "б" много денег в этом месяце потратил на развлечения



А это разве исключено? И этой информацией может овладеть не только учитель. Да и с педагогической точки зрения совсем некорректно - дети могут начать "меряться" бюджетами семьи и самых бедных потом оскорблять. В принципе, эти знания ученику нужны - он должен знать из чего состоят доходы и расходы семьи, но доходы граждан не должны быть на виду у других граждан.