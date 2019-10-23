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≡ "Они голодные, их никто не забирает" - лебеди и пеликан оказались в ледяной ловушке в Житикаре		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Они голодные, их никто не забирает" - лебеди и пеликан оказались в ледяной ловушке в Житикаре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37050
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.10.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние дни в Костанайской области выдались настолько холодными, что вода ночью покрывается коркой льда. Льдом покрылся и водоем в Житикаре, где обитают лебедь и два пеликана.
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§ drakon
Re: "Они голодные, их никто не забирает" - лебеди и...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17609
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.10.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как там? Пеликаны и лебеди?
Не съели их ещё?... :lol: ;-)
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