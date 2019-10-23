Цитата: Ваш земляк:

Интересно,а на каком месте Россия и Казахстан. ПыСы. Ничего специально не искал,просто запомнилось почему-то эта информация...



В 2019 году Россия на 43-м месте, Казахстан на 55 среди 141 страны в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum, WEF).



По сведениям Росстата в первом квартале 2019 года денег на еду и одежду хватало 49,2% российских семей, во втором квартале сделали рывок и улучшили указанные показатели на 0,2%, стало 49,4%, такими темпами потихоньку и не спеша со временем надеюсь всех догоните и перегоните.



Подробнее здесь: https://www.rbc.ru/economics/22/10/2019/5dad7daf9a7947316759c49c



[Исправлено: Kairat stayer, 23.10.2019 - 10:28]