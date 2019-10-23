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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1441
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.10.19 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
kbkz1980----- О да , Лили , только в минусе
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1441
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.10.19 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95---- а ты трус , однако !?!?!?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4140
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.10.19 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Ну это уже смешно.
Куда вас истерические потуги дальше приведут.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10745
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.10.19 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да я могу и утром и ночью)

Всё жду, сегодя ковыряться в российских мусорках разве никто не будет? :lol:
А то вчера так смешно получилось!
В новости про ул Чкалова
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36493
Расскажи нам что в Дубне. Очень ждем.
:lol:
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10745
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.10.19 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю стоит ли разделять флуд на два раздела. Нурлыботские новости и собственно флуд.
Так вроде колоритнее. Всегда видно ботскую работу.
Главное покушать не забывайте, а то отощаете на форумах сидя.

Новое улетное видео:
Суслик на старте.
Место съемки космодром Байконур
https://www.youtube.com/watch?v=rgNRINLfNrs

:lol: :lol: :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2912
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.10.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Слезь с трибуны и не читай политинформацию мне.

Ты спросила - я ответил.Мне интересно,как иной раз люди себя ведут - сначала задают вопросы,а потом ещё и возмущаются,что им на эти вопросы ответы дают.Клиника?

[Исправлено: Ваш земляк, 23.10.2019 - 08:37]
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Интересно,а на каком месте Россия и Казахстан. ПыСы. Ничего специально не искал,просто запомнилось почему-то эта информация...


В 2019 году Россия на 43-м месте, Казахстан на 55 среди 141 страны в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum, WEF).

По сведениям Росстата в первом квартале 2019 года денег на еду и одежду хватало 49,2% российских семей, во втором квартале сделали рывок и улучшили указанные показатели на 0,2%, стало 49,4%, такими темпами потихоньку и не спеша со временем надеюсь всех догоните и перегоните.

Подробнее здесь: https://www.rbc.ru/economics/22/10/2019/5dad7daf9a7947316759c49c

[Исправлено: Kairat stayer, 23.10.2019 - 10:28]
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Интересно,а на каком месте Россия и Казахстан.


В вышеуказанном рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум страны бывшего союза среди 141 страны расположились таким образом:
Эстония 31 место.
Литва 39.
Латвия 41.
Россия 43.
Казахстан 55.
Азербайджан 58.
Армения 69.
Грузия 74.
Украина 85.
Молдова 86.
Киргизия 96.
Таджикистан 104.

Подробнее здесь: https://www.interfax.ru/business/679620

[Исправлено: Kairat stayer, 23.10.2019 - 10:27]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4140
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.10.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Мне интересно,как иной раз люди себя ведут - сначала задают вопросы,а потом ещё и возмущаются,что им на эти вопросы ответы дают.

Да вы стратег
И что такой гигант мысли делает в столярке
:lol:
Цитата:
Ваш земляк:
Клиника?

О да детка!
Надеюсь хоть это скрасит серость твого бытия
:lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1098
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну фу,весь флуд загадили,завоняли пролетающие заграничные птички) теперь без резиновых сапог сюда и не зайти) надо им наверно отдельный флудятник построить,где они будут чирикать,пукать и обсуждать как у нас все плохо и ссылочками с "медузы" и ютьюбчика делиться)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17609
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.10.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ник его вижу) а пост нет)

Абайка, монитор - протри.
Тебе специальные салфетки - прислать?... :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1098
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Тебе специальные салфетки - прислать//


Просроченные?) Не не надо,себе оставьте) они словесный п***с заграничных птичек во флуде все ровно не уберут)
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