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§ NG.kz
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.10.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Нур-Султана Борис Сартаев высказал возмущение по поводу задания в казахстанском учебнике по познанию мира для четвертого класса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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§ лимон
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.10.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
семейные доходы и расходы не являются личной тайной?
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§ Тюльпанчик
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Тюльпанчик


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Сообщений: 423
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 23.10.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот лучше бы просили написать, сколько бедные родители тратят на дополнительно образование детей, на всевозможных репетиторов, без которых с нынешней системой образования никуда. Сколько стоит кружок танцев или рисования, борьбы
А то кредиты мои их интересуют :-o
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§ kbkz1980
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4140
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.10.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В чём проблема?
Напишите цифры "от фонаря"
Главное же суть ребёнку показать
И то ,что деньги надо тратить с умом.

[Исправлено: kbkz1980, 23.10.2019 - 12:28]
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§ директор пляжа
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.10.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что на это скажут западные советники нынешних реформ образования?
отупели наши дети. О ТУ ПЕ ЛИ. ент - лотерея. ДЗ - не задают. Знаний - О. зато 7-8 уроков по 40 минут.
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* abaika95
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1099
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это какой у человека должен быть пунктик на тему мании преследования, что он в серьез думает,что учительница собирает все полученные ответы,копирует их,складывает в папочку совершенно секретно,потом отдает людям в черном,те неделями сидят анализируют и в итоге приходят к выводу что отец Васи Пупкина из 4 "б" много денег в этом месяце потратил на развлечения))

Дно
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§ Victor Yang
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12063
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.10.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это какой у человека должен быть пунктик на тему мании преследования, что он в серьез думает,что учительница собирает все полученные ответы,копирует их,складывает в папочку совершенно секретно,потом отдает людям в черном,те неделями сидят анализируют и в итоге приходят к выводу что отец Васи Пупкина из 4 "б" много денег в этом месяце потратил на развлечения


А это разве исключено? И этой информацией может овладеть не только учитель. Да и с педагогической точки зрения совсем некорректно - дети могут начать "меряться" бюджетами семьи и самых бедных потом оскорблять. В принципе, эти знания ученику нужны - он должен знать из чего состоят доходы и расходы семьи, но доходы граждан не должны быть на виду у других граждан.
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§ Butch
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.10.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин врач неверно понял задание, равно как и дитё его. Это тест на смекалку и чувство юмора. Правильный ответ такой: Доходы отца - минималка; доходы матери - минималка; комуналка - 70% от суммы; продукты питания - 30% от суммы; из трех предложенных вариантов выбираем четвёртый, который сами и дописываем - в семейном бюджете денег не наблюдается. Задание выполнено!
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* abaika95
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1099
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А это разве исключено? И этой информацией может овладеть не только учитель//

Я склоняюсь к озвученному варианту #3) и никому эта инфа никакой АНБ, никаким людям в черном, налоговой нафиг не нужна,автор действительно значит чего-то боится) а вот с педогогической стороны вопроса это да) согласен,немного не того)


Цитата-//Правильный ответ такой: Доходы отца - минималка; доходы матери - минималка;//


Это вы свою ситуацию в пример привели?) Или так просто из воздуха?)
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