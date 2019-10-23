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§ NG.kz
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.10.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева во время визита в Россию высказалась об отсутствии паритета в вопросе взаимных поездок граждан двух стран. По ее словам, вопрос о необходимости создания равных возможностей для тех, кто приезжает в Казахстан и Россию, требует решения.
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§ alex_60
Re: Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5540
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///То есть по визовому режиму граждане Казахстана могут находиться в РФ 90 дней, а потом они должны выехать и снова могут заехать только через следующие 90 дней.///

она ничего не путает?
выехал из России через 90 дней, и на 90 дней стал невьездным?
что то нигде такого не нашел такой нормы.
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§ bumerang
Re: Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 23.10.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
она ничего не путает? выехал из России через 90 дней, и на 90 дней стал невьездным? что то нигде такого не нашел такой нормы.

почитайте законы. Она права, сейчас действует такая норма. Суть нормы, что за пол года (180 дней) ты не можешь находиться в России больше 90 дней. Эта норма сильно не контролируется. Но, если ты в дальнейшем будешь подавать документы на вид на жительство, либо на гражданство, то проверяют досконально не нарушал ли ты миграционный режим, и в случае нарушения могут (скорее всего) отказать, а еще и сделать тебя "невъездным" на год или больше
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§ alex_60
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5540
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
почитайте законы. Она права, сейчас действует такая норма. Суть нормы, что за пол года (180 дней) ты не можешь находиться в России больше 90 дней.


читал , на консульских и посольских сайтах.
нигде такого правила нет.
дайте ссылку, где вы такое читали, какие законы..

[Исправлено: alex_60, 23.10.2019 - 13:04]
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§ Сталкер
Re: Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.10.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"То есть по визовому режиму граждане Казахстана могут находиться в РФ 90 дней, а потом они должны выехать и снова могут заехать только через следующие 90 дней".

Между РК и РФ действует БЕЗвизовый режим.
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§ Victor Yang
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12063
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.10.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
читал , на консульских и посольских сайтах. нигде такого правила нет. дайте ссылку, где вы такое читали, какие законы..

Есть. Зайди на то же посольство РФ в РК, там где результаты заявления на переселение в РФ, именно там где отказы - много отказов именно по этой причине.
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§ alex_60
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5540
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вот, нашел
///Правило 90-180 распространяется на всех иностранных граждан, и неважно, прибыли они из стран с визовым или с безвизовым режимом с Россией. Естественно, у тех, кто въезжает в Россию по визам, визовое пребывание предполагает несколько иные правила, и режим 90-180 имеет свои особенности. Граждане из стран с безвизовым режимом обязаны полностью соблюдать правило 90-180.//

///Согласно действующему законодательству за несоблюдение этого режима, например, более частые въезды-выезды, превышение срока пребывания, безальтернативно следует запрет въезда. Этот запрет устанавливается на срок 3 года, но применяется он не сразу. Многие ошибочно полагают, что если у них уже имеются нарушения режима пребывания, но их беспрепятственно пропускают на границе, то никаких проблем в дальнейшем не возникнет. На самом деле это не так. Процедура применения запрета — довольно бюрократическая и долгая, а потому от принятия решения о запрете до внесения информации о данном решении в базу таможенной службы иногда проходит не один год. В таком случае нарушитель обязательно столкнётся с запретом, но произойдёт это не сразу.///

///Несмотря на то, что правило 90-180 введено достаточно давно, многие иностранные граждане не только не знают, как именно оно работает, но и не подозревают о его существовании.///

[Исправлено: alex_60, 23.10.2019 - 13:16]
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§ alex_60
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5540
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но есть исключения
//граждане Армении, Кыргызстана, Беларуси и Казахстана. Граждане этих стран сами по себе режим 90-180 соблюдать обязаны, но, если они оформили свою трудовую деятельность на территории России, то правило 90-180 на них не распространяется.///
//очное обучение на территории РФ.//
//оформили себе патент (патент на право трудовой деятельности на территории РФ);//
//оформление разрешения на временное проживание//
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