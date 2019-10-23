alex_60 Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5540

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:15 а вот, нашел

///Правило 90-180 распространяется на всех иностранных граждан, и неважно, прибыли они из стран с визовым или с безвизовым режимом с Россией. Естественно, у тех, кто въезжает в Россию по визам, визовое пребывание предполагает несколько иные правила, и режим 90-180 имеет свои особенности. Граждане из стран с безвизовым режимом обязаны полностью соблюдать правило 90-180.//



///Согласно действующему законодательству за несоблюдение этого режима, например, более частые въезды-выезды, превышение срока пребывания, безальтернативно следует запрет въезда. Этот запрет устанавливается на срок 3 года, но применяется он не сразу. Многие ошибочно полагают, что если у них уже имеются нарушения режима пребывания, но их беспрепятственно пропускают на границе, то никаких проблем в дальнейшем не возникнет. На самом деле это не так. Процедура применения запрета — довольно бюрократическая и долгая, а потому от принятия решения о запрете до внесения информации о данном решении в базу таможенной службы иногда проходит не один год. В таком случае нарушитель обязательно столкнётся с запретом, но произойдёт это не сразу.///



///Несмотря на то, что правило 90-180 введено достаточно давно, многие иностранные граждане не только не знают, как именно оно работает, но и не подозревают о его существовании.///



[Исправлено: alex_60, 23.10.2019 - 13:16]