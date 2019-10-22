Цитата: abaika95:

В пункте 1.2 Правил дорожного движения, где даны основные понятия, указано, что остановка — это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров.

Сам то понял что написал? Знак 3.27 "Остановка и стоянка запрещена". Остановка до 5 минут, стоянка свыше. Но этот знак запрещает и то и то, поэтому никакие отмазки не действуют. Есть одна лазейка, и именно с аварийкой, в том случае если авто сломалось, то тогда это не нарушение. Но тогда кроме аварийки должен быть еще и выставлен знак позади машины, ну и соответственно машина действительно должна быть сломана. Никакой высадки и посадки под таким знаком не может быть. И кроме двух патрулек на аварийке (которые хоть как то "пытались" типа соблюсти правила) на обочине под знаком стоят еще 8 машин, с "красивыми" номерами, для которых закон не писан.



НГ, можете сделать официальный запрос в ДВД, с приложением этого видео?