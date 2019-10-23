Цитата: abaika95:

Да я могу и утром и ночью)

Всё жду, сегодя ковыряться в российских мусорках разве никто не будет?

А то вчера так смешно получилось!

В новости про ул Чкалова

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36493

Расскажи нам что в Дубне. Очень ждем.

