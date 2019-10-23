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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1441
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.10.19 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
kbkz1980----- О да , Лили , только в минусе
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1441
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.10.19 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95---- а ты трус , однако !?!?!?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4138
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.10.19 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Ну это уже смешно.
Куда вас истерические потуги дальше приведут.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10745
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.10.19 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да я могу и утром и ночью)

Всё жду, сегодя ковыряться в российских мусорках разве никто не будет? :lol:
А то вчера так смешно получилось!
В новости про ул Чкалова
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36493
Расскажи нам что в Дубне. Очень ждем.
:lol:
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10745
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.10.19 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю стоит ли разделять флуд на два раздела. Нурлыботские новости и собственно флуд.
Так вроде колоритнее. Всегда видно ботскую работу.
Главное покушать не забывайте, а то отощаете на форумах сидя.

Новое улетное видео:
Суслик на старте.
Место съемки космодром Байконур
https://www.youtube.com/watch?v=rgNRINLfNrs

:lol: :lol: :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2912
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.10.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Слезь с трибуны и не читай политинформацию мне.

Ты спросила - я ответил.Мне интересно,как иной раз люди себя ведут - сначала задают вопросы,а потом ещё и возмущаются,что им на эти вопросы ответы дают.Клиника?

[Исправлено: Ваш земляк, 23.10.2019 - 08:37]
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Страница 281 из 281«1...279280281
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