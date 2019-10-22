yudjin Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт #16





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6164

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:46 Цитата: директор пляжа: очему вы Казахстан стали через Кью (Q) писать?

Ну дык про эту страну намекали во всем известном и странном фильме.





На одном из сайтов нашел рецензии на Кин-дза-дза, приведу парочку... сходство не находите?



Данная лента является сатирой на построение социальных отношений на строгой иерархии, которая, в свою очередь, основана на имущественном неравенстве. Герои фильма попадают на планету, где аборигены боготворят спички, ужасно боятся произвола местной полиции и формально во всем готовы прислушиваться к правительству. В связи с такими ценностными ориентирами в обществе царит ложь, грабительские инстинкты и полное равнодушие к ближнему. Гости с Земли стараются выбраться из этого ада, попутно преподнося своим товарищам по несчастью урок гуманизма.



Смысл этого фильма состоит в том, чтобы показать, что высочайший уровень технического и технологического развития общества, который может позволить даже на драном пепелаце летать между звёздами и с помощью гравицапы мгновенно перемещаться во времени и в пространстве, совершенно не гарантирует сохранение человеческого облика. Можно стать грязным и неряшливым, поклоняться мнимым богам, быть готовым к унижению и самоунижению и т.д.