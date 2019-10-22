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§ NG.kz
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.10.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Ерден Кажибек рассказал о недостатках действующего варианта латинского алфавита казахского языка.
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§ Гога
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1441
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.10.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что скажет наш форумный эксперт- всезнайка ?? Который в статье - не верю!! Наш местный лучше толкует .
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§ Змея Подколодная
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.10.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А что скажет наш форумный эксперт- всезнайка ??

Понятно, что скажет. Что уровень безграмотности в России пугает. На великом и могучем пишут с ошибками.
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§ Coopidon
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 22.10.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал на соседнем ресурсе, тоже эксперт говорил. У тюркоязычных народов много созвучных слов, например, кара, ак и другие. Хотят сделать новую латиницу такой, чтобы любой,например, турок, прочитал и сразу понял смысл.
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§ yudjin
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6164
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.10.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда говорит о том, что нельзя торопиться в этом вопросе.

...при этом ТРИ раза подписывая то, что ему подсовывали разные псевдоученые.
Итог - ни уму, ни сердцу, абсолютно нелогичный принятый вариант, который не только не упростил написание, как изначально задумывалось, а наоборот усложнил и без того сложные и зачастую длинные слова (несколько звуков стали состоять из 2 букв, а Щ даже из ЧЕТЫРЁХ (аshshy). При этом о передаче уникальных звуков, присущих казахскому языку, о которых пеклись и которые якобы не передавались кириллицей, вообще забыли. Как можно одной буквой I сразу заменить ТРИ звука И,Й,I... причём Й - это согласная, а две другие - гласные.
Как можно так запутать с тремя буквами У... Y -это Ы, а со штрихом уже У.

Любой хоть мало мальски изучавший язык в школе и вузе не додумается выкинуть из алфавита ряд букв (Э, Ю, Ц, Я, Ь, Ъ), которые используются в современном языке, в который за десятки лет вошли в обиход заимствованные слова. А тут ждёт еще одна засада. При изучении языка ребенок теперь должен сортировать заимствованное это слово или исконно казахское. Отсюда и разное написание некоторых звуков. К примеру Аю-aıý , а Парашют - parashút. Ю-она и в африке Ю. ЗАЧЕМ ТАК ВЗРЫВАТЬ МОЗГ, если речь об упрощении?
Та же петрушка с Я... в заимствованных словах предлагают писать как á. Например zarád ...но так á - это по новому алфавиту ә.

Буква Ц- это вообще смешно...не использовать букву саму по себе, имеющуюся на клавиатуре, а только в сочетании CH- Ч... поэтому и появилась ПОЛИСЯ, СИРК, ПИССА, СИФРОВИЗАСИЯ...Что мешало её оставить? уму не постижимо!

Ну вот такие мои мысли... пользуйтесь доморощенные лингвисты.
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§ Ваш земляк
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2912
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.10.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня один вопрос - за чей счёт банкет?!"Теперь будет осуществлена еще одна дополнительная коррекция латинского алфавита казахского языка."
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§ elektron
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3723
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.10.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Да много уже было и остаётся вопросов. Как например зачем и для чего?( :-x
Типа что бы иностранные гости-туристы понимали. Да какие? Ну прочитают, а понять то всё равно ничего не поймут.
Потому как те же букаФки на разных языках поразному произносятся. Разве, чтоб главное не как у остальных...
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§ maxsaf
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3619
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Типа что бы иностранные гости-туристы понимали. Да какие? Ну прочитают, а понять то всё равно ничего не поймут.

Как не поймут? А зачем тогда все это? :lol:
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§ Ваш земляк
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2912
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.10.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А зачем тогда все это?

А ты не понял?!Дедушка потешил своё самолюбие,плюс к этому всему миру показали,что теперь мы уже конкретно независимые,полностью!Вон,даже на алфавит замахнулись,избавляемся от проклятого имперского прошлого, навязанного колонизаторами-оккупантами!
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§ Гога
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1441
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.10.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
А что скажет наш форумный эксперт- всезнайка ?? Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36516
-----Уж сколько времени прошло - а он все свой пятак не вставил !?!??!?!
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§ Серый волк
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10745
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.10.19 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin: ...при этом ТРИ раза подписывая то, что ему подсовывали разные псевдоученые.
Поспешишь — людей насмешишь.
Вообще всё это словоблудие хорошо сглаживается абсолютным неисполнением.

Но если прорвёт готовьте кошельки и не балуйте желудки вкусовыми пристрастиями.

Вопрос делится на историческую мазофаку с языками (куда они не заглядывали, а она была)
И на экономическую мазофаку, (куда они не заглядывали, а она будет) :-)

Попробуем вкратце, в общих чертах что известно. В Империи, в относительно благополучные годы, когда появилось некоторое количество образованных в Казани в универе (там даже господа Ульяновы были) появилось такое первое желание у представителей интеллигентов отлатинизировать своим тюркским народам языки. Мы если что рассматриваем технические аспекты.
Так вот из оголтелых и тех и другой стороны никто в силу скудного ума оголтелых не упоминает тот замечательный факт, что начало века ознаменовалось всеобщей газетизацией.
Привет НГ.
Только с одной особенностью, газеты набирались наборщиками вручную!!! по буковке!!! И набирать некоторые языки было просто физически страшно свинцовыми буквами из касс.

Это была первая волна, заглохшая с войной (если кто скурил учебник или рулит в акимате, то с Первой Мировой). А далее Ленин начал для национальных окраин масштабные латинизации. Об этом есть уже подробнейшие статьи. Было латинизировано по Ленину и Лунчарскому с 23 по 39, как малость ожила экономика, 69 языков!!! И в проектах было ещё 4.
Буквы у НГ кончились :lol:
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§ Адам
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 23.10.19 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Серый волк
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10745
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.10.19 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати шрифты, свинцовые буквы представляли реальную силу в начале века, ибо несли известия и слова. Есть история как белогвардейские каратели в нашем Кустанае захватили шрифт в типографии и пытались его вывезти из города и партизаны его отбили.

Но если вернуться к латинизации в 50 языков, то вскоре выяснилось что латинский обрезок не отображает многих звуков в этих языках, а количество ДИОГРАФОВ зашкаливало под сам размер алфавита у некоторых народов. Но не это стало отказом.
А Сталинское решение от 39г.
Кто хотел, тот перешел на кирилицу, кто не хотел отправился копать канал и строить дороги к белым медведям под разными трехзначными номерами.

Чуть позже во время войны нацисты, побитые под Москвой вдруг воспылали любовью к прежде нелюбимым мусульманам и стали забрасывать окопы с ними листовками с обращением на латинском шрифте, думая что представители народов воспылав любовью к латинице перебьют командиров или по крайней мере сбегут к немцам. :-)

Следующие годы были достаточно стабильными в отношении изменений, кирилический шрифт не обеспечивал всех звуков, но был намного удобнее латинского сплошного коверкания и двухбуквия.
А потом в девяностых, за парадом суверенитетов последова и парад языков в странах стремительно погружавшихся в темноту, иногда в буквальном смысле из-за развала во всём включая электросети.
Если в доме нет воды, значит... виноват язык, давайте заменим проклятый! :-) Ну чем бы не тешились.
Хотя нет, интересно. Каждая акция по замене немедленно давала волну гастарбайтеров. Это было видно как таджиков теснят узбеки
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§ Серый волк
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10745
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.10.19 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самые интересные плюшки при этой новой волне получат предприниматели именно производящие.
Им теперь все полки в шкафах с документацией нужно шерстить, чтоб понять что менять, а что не менять.
Менять упаковку, а мошенники тут же забросят цены за потолок.
Неизбежно вырастет коррупция, так как процесс длительный, а на контроле бродя с папкой можно хорошо нагреться.

Но самое интересное, что в Москве как в союзном государстве почти на любой продукции есть текст на казахском. Даже на пачках с маслом и молоком.
Так вот этим тысячам производителей от Бреста и до Камчатки совсем не до языка.
Им не указ постоянные изменения.
И будет ходить продукция с разным казахским, что опять при попадании в РК, в которой мало собственной продукции и высока доля импорта, вызовет коррупционные позывы и лишнюю боль предпринимателей уже в торговле.
Так что при сноровке жуликов при власти некотоые виды продукции вообще могут исчезнуть, а другие подорожают весьма резко. Ибо придется либо клеить, либо заказывать специальные партии поставки в отдельной упаковке.

И ещё мне в одном городе вспоминается градоначальник, который перед уходом набрал в город дорогих кредитов, поставил на все должности жуликов и ушел потирая руки - а вот вам говорили что я плохой. Попляшите с этими и в долгах. А я посмотрю издалека поржу как вы выживать будете.

В любом случае это всё не бесплатно, все стоит денег. И каждое изменение упаковки и документации несет затраты и убытки, которые лягут на плечи. Хорошо если плечи будут адекватные.
Профайл

§ директор пляжа
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.10.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья прилетали с Питера. Мы, говорит, все понимаем, но почему вы Казахстан стали через Кью (Q) писать?) у меня не было ответа. Предложили вариант - что, старая "К" надоела?, долго смеялись. :lol:
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