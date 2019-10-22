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§ NG.kz
Авария на неуправляемом перекрестке в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.10.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария с участием белого "Ниссана" и чёрного микроавтобуса "Фольксваген" произошла сегодня, 22 октября, в 18:00 на перекрестке ул. Майлина и ул. Тауелсиздик, сообщают наши читатели. Светофоры не работали.
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§ Серый волк
Re: Авария на неуправляемом перекрестке в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10745
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.10.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрите внимательно на второй снимок. На опоре из оцинкованной стали провода проложены не внутри опоры, а снаружи, и прихвачены пластиковыми стяжками. Люк отсутствует как вид, внутри соединения замотанные изолентой!
Судя по количеству проводов это скорее опора светофора, а не освещения.
4 провода, три цвета и общий

Это какими деградантами нужно быть, чтоб такое исполнить? :lol:
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§ drakon
Re: Авария на неуправляемом перекрестке в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17607
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.10.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, зачем бордюры
на зиму красить?
Ведь их снегом засыпет... :lol: :oops:
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§ Добринцофф
Re: Авария на неуправляемом перекрестке в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6760
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.10.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не понял, зачем бордюры на зиму красить? Ведь их снегом засыпет..

Поздняя осень самое время для таких работ,можно сделать как попало,а деньги списать по полной программе,всё равно через пару недель снег ляжет не видно будет,потом зима полгода,а весной когда краска сойдёт вместе с талым снегом,можно будет опять красить,круговорот денег в природе называется.
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§ seroff
Re: Авария на неуправляемом перекрестке в Костанае
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 23.10.19 - 06:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ниссан то где?
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§ alex_60
Re: Авария на неуправляемом перекрестке в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 08:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///участием белого "Ниссана"/

Хундай на фото.
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§ Nikola_Esil
Re: Авария на неуправляемом перекрестке в Костанае
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 23.10.19 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Поздняя осень самое время для таких работ Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36517

Все намного проще. Сегодня Мамин А.У. приезжает. "Красят губы" перед приездом высокопоставленных гостей.
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§ MedVed820607
Авария на неуправляемом перекрестке в Костанае
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 23.10.19 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Судя по количеству проводов это скорее опора светофора, а не освещения. 4 провода, три цвета и общий

Не... Это освещение. См 1 и 3 фото. Светофоры там старые, советские.

[Исправлено: MedVed820607, 23.10.2019 - 09:00]
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§ директор пляжа
Re: Авария на неуправляемом перекрестке в Костанае
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.10.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хендай же) ХЕНДААААЙ :-o :lol:
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