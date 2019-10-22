Серый волк Re: Авария на неуправляемом перекрестке в Костанае #1





(Пользователи) Сообщений: 10745

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 23:05 Посмотрите внимательно на второй снимок. На опоре из оцинкованной стали провода проложены не внутри опоры, а снаружи, и прихвачены пластиковыми стяжками. Люк отсутствует как вид, внутри соединения замотанные изолентой!

Судя по количеству проводов это скорее опора светофора, а не освещения.

4 провода, три цвета и общий



Это какими деградантами нужно быть, чтоб такое исполнить?