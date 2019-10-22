/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.10.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он подозревался в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге (из ранее оговоренного миллиона) от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы в Тоболе Костанайской области.
Читать новость

§ drakon
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17607
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.10.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так кто мне ответит?
Тобол то где?... :lol:
Профайл

§ alex_60
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тобол то где?..


///Сабыржан Сыздыков подозревается в получении от гражданина взятки в сумме 500 тысяч тенге из ранее оговоренного 1 миллиона тенге за выделение земельного участка под строительство теплицы в поселке Затобольск.///
Профайл

§ olegggon
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1030
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 22.10.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский район прям рассадник коррупции какой то. Уже скольких выходцев из него и работников пересажали. Пора бы профилактику и дезинфекцию там провести😜
Профайл

§ drakon
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17607
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.10.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы в Тоболе Костанайской области.

Цитата:
alex_60:
выделение земельного участка под строительство теплицы в поселке Затобольск.///

Так тебе, Алекс, я не верю... :lol: ;-)
Профайл

§ alex_60
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
я не верю..


ссылка в статье есть на предыдущую публикацию.

[Исправлено: alex_60, 22.10.2019 - 14:25]
Профайл

§ drakon
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17607
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.10.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ссылка в статье есть на предыдущую публикацию.

Сам - говорил, что по ссылкам не ходишь... :lol:
Я был на Тенгри, там стоит - Тобол.
Я им - верю... :-o
Профайл

§ drakon
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17607
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.10.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, Алекс не может мне ответить.
Давай скажи-ка ты... :lol: :-o
Профайл

§ abaika95
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1095
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка, Алекс не может мне ответить.Давай скажи-ка//


Поселок Тобол Каз.Тобыл- поселок в районе Б.Майлина основан в 1939 году в связи со строительством железнодорожной линии Акмолинск-Карталы
На данный момент населения около 6 тыс. Человек)

Что ещё рассказать?
Профайл

§ drakon
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17607
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.10.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Что ещё рассказать?

Расскажи, как он попал в
КОстанайский район?... :-o
Профайл

§ Серый волк
Re: Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10745
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.10.19 - 01:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: Расскажи, как он попал в КОстанайский район?...

Дракош, спроси лучше, почему его "мужчиной" обозвали в заметке. :lol: :lol:

Вроде как в официозном канцелярите о визитах и отчётах акимов и замов слово "мужчина" к ним не применялось.
А вот попался на взятке и сразу из сотрудника аппарата акима превратился в "МУЖЧИНА" :lol: :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 171
Пользователей: 1
Всего: 172

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх