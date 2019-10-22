Цитата: Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда говорит о том, что нельзя торопиться в этом вопросе.

...при этом ТРИ раза подписывая то, что ему подсовывали разные псевдоученые.

Итог - ни уму, ни сердцу, абсолютно нелогичный принятый вариант, который не только не упростил написание, как изначально задумывалось, а наоборот усложнил и без того сложные и зачастую длинные слова (несколько звуков стали состоять из 2 букв, а Щ даже из ЧЕТЫРЁХ (аshshy). При этом о передаче уникальных звуков, присущих казахскому языку, о которых пеклись и которые якобы не передавались кириллицей, вообще забыли. Как можно одной буквой I сразу заменить ТРИ звука И,Й,I... причём Й - это согласная, а две другие - гласные.

Как можно так запутать с тремя буквами У... Y -это Ы, а со штрихом уже У.



Любой хоть мало мальски изучавший язык в школе и вузе не додумается выкинуть из алфавита ряд букв (Э, Ю, Ц, Я, Ь, Ъ), которые используются в современном языке, в который за десятки лет вошли в обиход заимствованные слова. А тут ждёт еще одна засада. При изучении языка ребенок теперь должен сортировать заимствованное это слово или исконно казахское. Отсюда и разное написание некоторых звуков. К примеру Аю-aıý , а Парашют - parashút. Ю-она и в африке Ю. ЗАЧЕМ ТАК ВЗРЫВАТЬ МОЗГ, если речь об упрощении?

Та же петрушка с Я... в заимствованных словах предлагают писать как á. Например zarád ...но так á - это по новому алфавиту ә.



Буква Ц- это вообще смешно...не использовать букву саму по себе, имеющуюся на клавиатуре, а только в сочетании CH- Ч... поэтому и появилась ПОЛИСЯ, СИРК, ПИССА, СИФРОВИЗАСИЯ...Что мешало её оставить? уму не постижимо!



Ну вот такие мои мысли... пользуйтесь доморощенные лингвисты.