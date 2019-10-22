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§ NG.kz
Авария на неуправляемом перекрестке в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.10.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария с участием белого "Ниссана" и чёрного микроавтобуса "Фольксваген" произошла сегодня, 22 октября, в 18:00 на перекрестке ул. Майлина и ул. Тауелсиздик, сообщают наши читатели. Светофоры не работали.
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§ Серый волк
Re: Авария на неуправляемом перекрестке в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10739
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.10.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрите внимательно на второй снимок. На опоре из оцинкованной стали провода проложены не внутри опоры, а снаружи, и прихвачены пластиковыми стяжками. Люк отсутствует как вид, внутри соединения замотанные изолентой!
Судя по количеству проводов это скорее опора светофора, а не освещения.
4 провода, три цвета и общий

Это какими деградантами нужно быть, чтоб такое исполнить? :lol:
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