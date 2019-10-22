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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2907
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.10.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Холодно,напяль малахай и топай на работу

А сколько стоит хороший,настоящий малахай?Я бы купил...
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ооооо даже Серого разбудили) видать простой на форуме в 3 часа очень сильно сказывается на рейтинге)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2907
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.10.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
видать простой на форуме в 3 часа очень сильно сказывается на рейтинге)

Поэтому ты в каждой ветке комменты строчишь?!
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.10.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Дядь,вы жили в Бугуруслане,
Где башкир куча
И не купили там настоящий малахай?
Шо таки нехватка средств?
:lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Поэтому ты в каждой ветке комменты строчишь?//


Да как и ты) только у меня смена днём а у вас с Серуней к вечеру ближе)
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Страница 280 из 280«1...278279280
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