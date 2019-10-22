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§ NG.kz
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37043
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.10.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Ерден Кажибек рассказал о недостатках действующего варианта латинского алфавита казахского языка.
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§ Гога
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1435
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.10.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что скажет наш форумный эксперт- всезнайка ?? Который в статье - не верю!! Наш местный лучше толкует .
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* Змея Подколодная
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.10.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А что скажет наш форумный эксперт- всезнайка ??

Понятно, что скажет. Что уровень безграмотности в России пугает. На великом и могучем пишут с ошибками.
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* Coopidon
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 22.10.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал на соседнем ресурсе, тоже эксперт говорил. У тюркоязычных народов много созвучных слов, например, кара, ак и другие. Хотят сделать новую латиницу такой, чтобы любой,например, турок, прочитал и сразу понял смысл.
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§ yudjin
Re: Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6163
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.10.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда говорит о том, что нельзя торопиться в этом вопросе.

...при этом ТРИ раза подписывая то, что ему подсовывали разные псевдоученые.
Итог - ни уму, ни сердцу, абсолютно нелогичный принятый вариант, который не только не упростил написание, как изначально задумывалось, а наоборот усложнил и без того сложные и зачастую длинные слова (несколько звуков стали состоять из 2 букв, а Щ даже из ЧЕТЫРЁХ (аshshy). При этом о передаче уникальных звуков, присущих казахскому языку, о которых пеклись и которые якобы не передавались кириллицей, вообще забыли. Как можно одной буквой I сразу заменить ТРИ звука И,Й,I... причём Й - это согласная, а две другие - гласные.
Как можно так запутать с тремя буквами У... Y -это Ы, а со штрихом уже У.

Любой хоть мало мальски изучавший язык в школе и вузе не додумается выкинуть из алфавита ряд букв (Э, Ю, Ц, Я, Ь, Ъ), которые используются в современном языке, в который за десятки лет вошли в обиход заимствованные слова. А тут ждёт еще одна засада. При изучении языка ребенок теперь должен сортировать заимствованное это слово или исконно казахское. Отсюда и разное написание некоторых звуков. К примеру Аю-aıý , а Парашют - parashút. Ю-она и в африке Ю. ЗАЧЕМ ТАК ВЗРЫВАТЬ МОЗГ, если речь об упрощении?
Та же петрушка с Я... в заимствованных словах предлагают писать как á. Например zarád ...но так á - это по новому алфавиту ә.

Буква Ц- это вообще смешно...не использовать букву саму по себе, имеющуюся на клавиатуре, а только в сочетании CH- Ч... поэтому и появилась ПОЛИСЯ, СИРК, ПИССА, СИФРОВИЗАСИЯ...Что мешало её оставить? уму не постижимо!

Ну вот такие мои мысли... пользуйтесь доморощенные лингвисты.
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