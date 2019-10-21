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§ NG.kz
Чей пёсель?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37043
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напротив бывшего Цона по Тарана бегает пёсель. На ошейнике нечётко написан номер. Спасён от чудика со шпритцами смерти. Звонить по номеру 8777-149-58-55 Ангина (имя точно не помню, помню что что-то с простудной болезнью связано, можно просто Графиня).
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§ alex_60
Re: Чей пёсель?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5534
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрит как человек.
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§ Lex
Re: Чей пёсель?
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 348
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 21.10.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

да, взгляд умный у шабакина, грех было оставлять мокрушнику на растерзанье или корейцам )))
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§ юля елиссева
Re: Чей пёсель?
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.10.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
породистый немец. хороший собакен!
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* Змея Подколодная
Чей пёсель?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.10.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дома уже собакен, в Инсте писали.
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