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§ NG.kz
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37043
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинской графике. Он считает, что в принятом алфавите есть недостатки. Об этом президент сообщил в своем аккаунте в Twitter.
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§ Victor Yang
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12061
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Зачем переходить на латиницу?

А, если так вопрос ставить - то я соглашусь, пожалуй. Но так вопрос уже не стоит, а стоит вопрос КАКАЯ будет латиница - я на него отвечал.
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* Coopidon
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 22.10.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А, если так вопрос ставить - то я соглашусь, пожалуй. Но так вопрос уже не стоит, а стоит вопрос КАКАЯ будет латиница - я на него отвечал.

Хорошо, задний вопрос.
И опять таки, создать своё или перенять чье-то?
Не возникнет, ли потом, когда нибудь проблема?
Всмысле, вопрос, зачем?
И опять, спираль истории. Все новое-хорошо забытое-старое?
Мода или прогресс. Или остановится и подумать...
Но, видать, не в этот раз. Не судьба.
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§ сайлау курманов
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3223
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.10.19 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется с этой латиницей усложнили и добавили проблем, для нас рождённых в шестьдесятых трудом читается казахский язык
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§ директор пляжа
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.10.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
для нас рождённых в шестьдесятых трудом читается казахский язык

а это мало волновало первого. Оному бы в историю, да почаще. да чтобы ханом прослыть, только вот не случилось бы этого, по понятным причинам. за последние 10 лет получилось только доллар по 400, продать кое чего и реализована отчасти 2030:
-"процветание и безопасность и улучшение благосостояния НЕ всех Казахстанцев". :lol:
Палец вверх.
А историю.. ее всю переделали настолько, что алфавит покраснел..
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§ Козлов я
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.10.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
А историю.. ее всю переделали настолько, что алфавит покраснел..
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§ Гога
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1435
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.10.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на эту ему мягко говоря законодательно ответочка прилетела от первого президента) ну это завтра все завтра новость думаю на НГ выйдет) сейчас рано что то писать) Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36499&start=15#comment_1
----Это полный прокол abaika95
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§ abaika95
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1091
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это полный прокол//


В чем же?)Борман
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§ Гога
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1435
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.10.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95----Знать раньше , чем опублихуют .Цитата:
ну это завтра все завтра новость думаю на НГ выйдет) Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36499&start=15#comment_1
--- Вы знаете планы НГ ?? 8-) 8-)

[Исправлено: Гога, 22.10.2019 - 09:51]
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§ maxsaf
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вы знаете планы НГ

Новость за день до этого прошла на других ресурсах, вот и предположил, что раз важная - значит опубликуют. Нет тут черной кошки.
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§ abaika95
Re: Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1091
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Новость за день до этого прошла на других ресурсах//

Очень отрадно когда бывшие соочественники так интересуются новостями в прошлой стране проживания,что даже на все полит новости подписаны и знают когда и что вышло)
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* Змея Подколодная
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.10.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особо ретивым как бы вывески не пришлось менять))
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