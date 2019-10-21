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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5534
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я че-то не пойму, этого из зоопарка нг специально выпускает периодически?
Цель? Он же мысль то высказать не может.
Муму Муму. Всё.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12061
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я че-то не пойму, этого из зоопарка нг специально выпускает периодически? Цель?

Природа вещей - ничего не поделаешь. Он как голубь - пролетит и нагадит.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4132
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.10.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Масюнька,можно узнать цены на обучение в Канаде? Сад ,школа,колледж.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Садик - очень дорого, боюсь ошибиться, но дорого. Школа - бесплатно. Причем собирать , готовить в школу в сентябре - вообще халява. Универ - разная цена, мы платим 8000 вроде в год, я даже точно не знаю цифру, потому что нам это вообще не деньги.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4132
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.10.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Буду в Канаде-заеду,
Надо же глянуть,как у вас всё шоколадно))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Проездом можно только по магазинам проскочить. Тонкостей все равно на скаку не разглядеть ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К примеру - налоги. Тут часто любят ими пугать, а на самом деле ничего страшного. Работаю, весь год плачу налоги как физ. лицо. Потом пишу им - потратил столько на врачей, столько на сына-студента, столько на улучшение жилищных условий, столько на бенз. И через неделю получаю деньги обратно без вопросов )). Попробуйте такой же трюк у себя прокрутить ))
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4132
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.10.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
К примеру - налоги.

К примеру на имущество.
Я плачу 3-4$ в год
А вы 1-2% от стоимости жилья
Это существенно?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Дык и результат видно. Но если проездом - то не видно ))
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4132
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.10.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Мусик,ты не понял мой татарский разговорный :lol:
Я всего лишь спросила налог на имущество сильно бьет по карману?
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