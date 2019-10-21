maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #4177





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3618

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:26 К примеру - налоги. Тут часто любят ими пугать, а на самом деле ничего страшного. Работаю, весь год плачу налоги как физ. лицо. Потом пишу им - потратил столько на врачей, столько на сына-студента, столько на улучшение жилищных условий, столько на бенз. И через неделю получаю деньги обратно без вопросов )). Попробуйте такой же трюк у себя прокрутить ))