abaika95 Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании кадров с Назарбаевым #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1091

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:43 Цитата-//Получается де-факто народ выбрал действующего в купе с прошлым что ли?/





Опять у вас многабукаф) но я сделал усилие дочитал) не спорю с юридической стороны вопроса не подкопаешся)можно конечно,но лень) а вот политическую подоплеку вы опускаете)(кстати старнно выж историк вроде) наша политическая система не вчера придумана) ведь поглядите на СНГ,все страны с более менее устойчевой экономической и политической системой сидят на старых устойчивых стульях) у кого были табуретки те уже на полу валяются) одни "бывшие" в президентах) председатель колхоза,кгбшник из Германии,сотрудник МИД СССР)люди старого уклада жизни и политических аспектов) то есть кто не понял Белорусь,Россия,Казахстан )островок стабильности в СНГ) поэтому и встает вопрос по поэтапной смене политического руководства этих стран,ведь заметьте чисто идём по сценарию Путин-Медведев только тогда Путин вернулся в большую политику а наш хочет при жизни удостоверится что бывшие соратники не кинут,страны партнёры не подведут,внутренняя крамола не разыграется) честно сказать ещё раз с юридической и правдорубной точки зрения вы может быть абсолютно правы уважение вам и почет)а с политической и моральной немного нет) чай не в Голландии живём когда вокруг нас тихие и вегатерианские соседи) у нас то одни "добряки" соседи которые постоянно на что-то намекают) и прощупывают почву) у нас шаг в сторону неправильно сделаешь сожрут и не подавяться) вот скажите кто на постсоветском пространстве добился успеха при смене политической власти или элиты?) (А только с постсоветским пространством и надо мерятся,начинали одновременно) на данный момент получается в итоге кто в союзе был на лидирующих позициях РФ,РБ,РК тот так и остался) Украина жалко выпала из-за поисков своего национального Я)и что дали остальным их оранжевые,бархатные,розовые революции?) Начали жить как в Швейцарии?) Нет) политическое мнагообразие,демократия? Да, Полуфашисткие группировки,конфликты,постоянная буза,майданы,беспорядки) такая вот она демократия?) Хороша ничего не скажешь)



то есть подытожу) пока вокруг шторм, новый капитан пусть лучше под присмотром старого прожженого политического тяжеловеса будет)



мое мнение может кардинально не совпадать с вашим ну на то оно и мое) а ваше оно ваше)







Цитата-//Принципиально согласен, значит, с необходимостью перехода на латиницу//



А кто говорил об отмене?) Главное то что второй президент усомнился в правильности утверждения окончательного варианта прошлым президентом)чему я рад) потому что действующий алфавит ни аля-улю) думаю дальше будет больше)